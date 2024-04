Alessandria, cambio al vertice della Polizia Stradale

Il vice questore Alfredo Magliozzi è il nuovo dirigente della Polizia stradale di Alessandria. Arriva dalla Polizia Stradale di Rimini e avvicenda a Franco Fabbri, che lascia per la Sezione di Torino.

Originario della provincia di Latina, 54 anni, laureato in Giurisprudenza, Magliozzi è in Polizia dal 1990. Inizialmente ha prestato servizio come funzionario addetto al Compartimento Stradale Veneto e, successivamente, come dirigente a Venezia, Frosinone, Varese, Latina e Rimini.

Dopo circa 4 anni in Emilia Romagna collaborando con gli enti locali nella complessa gestione della viabilità della Riviera, soprattutto nel periodo estivo, il dirigente della Polstrada si dice "fiero e orgoglioso" di essere stato destinato "a una realtà così prestigiosa e importante come la Polizia Stradale alessandrina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA