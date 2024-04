La guerra nella nuova opera dello street artist Andrea Villa

Una casa in fiamme e i volti sorridenti di Joe Biden, Benjamin Netanyahu, Ebrahim Raisi e Vladimir Putin, che brinda con un bicchiere di champagne. È il contenuto di 'I piromani', la nuova opera dello street artist torinese Andrea Villa, che prende di mira i potenti della terra e la guerra.

"La piromania - dice l'artista, ricordando l'etimologia della parola - è un'intensa ossessione verso il fuoco, le fiamme, gli esplosivi in genere e gli effetti a ciò correlati, che spesso si attua con l'accensione intenzionale di incendi. Il fuoco - prosegue - viene utilizzato solo per indurre euforia, e coloro che sono affetti da questa sindrome hanno spesso dei legami con istituzioni che controllano il fuoco stesso. C'è generalmente tensione o eccitazione prima dell'azione in sé, e gratificazione o sollievo dopo: il malato agisce per il proprio bene - spiega ancora -, senza nessun'altra motivazione, o in qualche caso si tratta solo del piacere di vedere cosa le proprie azioni provocano nelle altre persone, i comportamenti necessari per estinguere gli incendi scatenati e c'è alcune volte anche il piacere di leggere nei quotidiani o di sentire parlare da parte dei media delle proprie azioni degli effetti".

I manifesti sono stati affissi a Torino in corso San Maurizio e via Catania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA