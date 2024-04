Cuneo Montagna Festival, Tommy Caldwell il primo grande ospite

E' Tommy Caldwell, il più grande arrampicatore vivente, il primo grande ospite della nuova edizione del Cuneo Montagna Festival che si terrà da martedì 14 a domenica 19 maggio.

Caldwell insieme a Kevin Jorgeson ha scalato per primo il Dawn Wall su El Capitan, all'interno dello Yosemite Park, in California, 900 metri di roccia che nessuno aveva mai osato sfidare e battere. Le sue imprese leggendarie hanno dimostrato che ciò che un tempo era considerato irrealizzabile può essere raggiunto con tenacia, perseveranza e un pizzico di follia. Il 14 maggio al Cuneo Montagna Festival, Caldwell racconterà la sua storia e le sue sfide che lo hanno consacrato come il climber più grande della nostra epoca. Alle 18 nel Salone d'Onore del Comune di Cuneo sarà protagonista di una cerimonia ufficiale, e alle 21 incontrerà il pubblico degli appassionati al Palasport di Cuneo e, con uno speech dal titolo "Anything is possible", racconterà la sua incredibile storia di sfide vinte contro ogni pronostico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA