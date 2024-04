Umberto Palermo 'ambasciatore del design italiano in Vietnam'

Umberto Palermo è stato nominato ambasciatore del design italiano nel 2024 in Vietnam. Il titolo gli è stato conferito durante l'ottavo Italian Design Day presso la Hanoi University of Civil Engineering. Il designer torinese è stato scelto dall'ambasciatore d'Italia in Vietnam, Marco della Seta, e dall'Università, che hanno visto in lui "un professionista che fa dell'innovazione e della sostenibilità i suoi principi cardine". L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Ariston Group, tra i primi investitori italiani in Vietnam.

Palermo, che ha disegnato sia Mole Urbana sia la 777 hypercar by Dallara, è anche ideatore del design dei prodotti di Ariston Group. Nel suo intervento all'Università di Hanoi il designer ha sottolineato l'importanza di progettare prodotti che abbiano come elemento primario e fine ultimo la sostenibilità e in cui la forma rappresenti e rispetti la funzione, in maniera da creare prodotti duraturi nel tempo. La conferenza è stata quindi l'occasione per sottolineare l'importanza dei valori di un design italiano proiettato all'uso efficiente delle risorse e per raccontare anche l'esperienza del progetto Mole Urbana, "un prodotto che incarna al meglio il cambiamento nella mobilità urbana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA