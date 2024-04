Spaccio di droga nei boschi del Biellese, arrestato un 21enne

Un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti è stata scoperta dai carabinieri nei boschi della Valle Elvo, nel Biellese.

I militari dell'Arma, alcuni giorni fa, avevano effettuando un intervento nel territorio di Sala Biellese, scoprendo in un'area boschiva due sacchetti con all'interno un etto di eroina e 50 grammi circa di cocaina, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, tre telefoni cellulari, la somma in denaro contante di 155 euro e un machete.

Tutto il materiale era stato abbandonato da tre presunti pusher, che si erano allontanati alla vista dei militari. Le indagini, coordinate dalla procura, sono così proseguite e i carabinieri sono ritornati nello stesso luogo, dove hanno sorpreso i tre spacciatori: due sono riusciti a fuggiri e mentre un terzo è stato fermato. Si tratta di un 21enne, di origini straniere, irregolare.

Il giovane stato arrestato per spaccio, porto d'armi, ingresso irregolare sul territorio e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del Tribunale di Biella, convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Biellese.



