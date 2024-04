Biraghi cambia logo per il 90°, da un anno partner della Figc

Nuovo luogo, in occasione dei 90 anni di attività, per l'industria alimentare Biraghi, che ha anche festeggiato il primo anno di partnership con Federazione italiana calcio per tutte le nazionali, alla presenza del vice segretario generale e direttore Revenue Figc Giovanni Valentini e della 'Leggenda Azzurra' Marco Tardelli.

Attualmente la Biraghi., che ha sede a Cavallermaggiore (Cuneo) conta circa 250 addetti e ogni giorno lavora 470mila litri di latte, raccolto esclusivamente da circa 200 aziende agricole del territorio piemontese, per un totale di 170 milioni di litri l'anno. L'azienda è guidata dai figli di Ferruccio, Anna e Bruno Biraghi ed è già effettivo l'ingresso della successiva generazione con le figlie di Anna Biraghi: Monica e Daniela Bianco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA