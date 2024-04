Vinitaly, nell'area Piemonte rappresentate 112 aziende

Inaugurata oggi pomeriggio al padiglione 10 del Vinitaly di Verona l'Area Piemonte curata da Piemonte Land of Wine, l'ente che riunisce i 14 consorzi piemontesi del vino.

Per la prima volta un unico spazio espositivo di 1.500 metri quadrati che accoglie 112 aziende consorziate e associazioni di produttori, con area degustazioni a cura dei sommelier Ais Piemonte e l'area incontri in cui si svolgono gli eventi promozionali dedicati ai vini e distillati Doc e Docg piemontesi e ai territori di produzione.

Un'immagine grafica coordinata identifica il Piemonte del vino 2024: è l'opera vincitrice del concorso "L'arte contemporanea per il Piemonte del vino" indetto da Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea che si svolge a Torino, e Piemonte Land of Wine.

All'inaugurazione dell'Area Piemonte, oltre alle istituzioni , era presente anche la giovane artista Ambra Viviani, ideatrice dell'immagine grafica del Piemonte del vino 2024. Inoltre si è tenuto il passaggio da Erbaluce a Brachetto quale 'Vitigno dell'anno'.

Aperto il ristorante Piemonte, all'esterno del Padiglione 10, unico tra le regioni che partecipano alla fiera, quest'anno ampliato e con una maggiore disponibilità di coperti, curato dagli chef stellati piemontesi Maurilio Garola (14 e 15 aprile) e Massimo Camia (16 e 17 aprile). Altra novità di quest'anno è lo spazio lounge annesso al ristorante a cura del Consorzio Asti Docg.

In Piemonte sono 44mila gli ettari coltivati a vigneto (il 7% del totale italiano), 19 i vini a Docg (su 73 nazionali, il 26%) e 41 i vini a Doc (su 332 nazionali, il 12%); la rete di produzione è costituita da 18mila aziende vinicole, 35 cantine cooperative con circa 8mila soci, 15 Enoteche regionali e 14 Consorzi di tutela con Piemonte Land of Wine e Vignaioli Piemontesi, 6 Strade del vino e dei sapori. Nel 2023 il valore della produzione è stato di 1,36 miliardi di euro, in crescita del 10,2% sul 2022 (1,23 miliardi).



