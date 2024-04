Pichetto, regolamento Ue imballaggi gioverà a riciclo plastiche

"Il settore industriale del riciclo delle plastiche rappresenta un importante attore nell'economia circolare del Paese e svolge un ruolo fondamentale nella transizione ecologica in cui siamo impegnati. La prossima attuazione del Regolamento Imballaggi della Ue rappresenta una sfida ed un'occasione per aumentare le prestazioni del settore, a fronte di opportuni accorgimenti strategici che l'Italia deve adottare e sviluppare". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Borgolavezzaro (Novara), dove ha visitato lo stabilimento della Aliplast, controllata del Gruppo Hera, specializzata nella raccolta e nella rigenerazione della plastica.

"L'Italia - ha ricordato Pochetto - non è ricca di materie prime, non abbiamo grandi giacimenti. Il più grande giacimento sono i nostri rifiuti e il loro riciclaggio conserva risorse e riduce la dipendenza da fonti di energia non rinnovabile.

L'azione del settore e di realtà come Aliplast possono trasformarsi in un concreto risparmio per i conti dello Stato".

Entro il 2024 cominceranno i lavori per l'ampliamento di Aliplast, l'entrata a regime delle nuove linee è prevista a inizio 2026 e creerà 30 nuovi posti di lavoro, in aggiunta ai 60 attuali, raddoppiando la capacità produttiva dell'impianto di Borgolavezzaro.



