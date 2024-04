Virtual Disability Experience in anteprima a Torino Comics

Arriva in anteprima a Torino Comics 2024 il Virtual Disability Experience, primo gioco di realtà virtuale che fa immedesimare nei panni di una persona in carrozzina.

L'iniziativa è della Cdp, Consulta delle Persone in Difficoltà, in collaborazione con la Fondazione Crt, che allestisce al Padiglione 3 del Lingotto Fiere dal 12 al 14 aprile un'intera area per giochi e attività esperienziali, dedicata a disabilità e inclusione.

Obiettivo del gioco, che obbliga a compiere tutte le manovre necessarie per lo spostamento di una carrozzina, è "un vero e proprio viaggio di conquista, nel quale il giocatore deve per esempio riuscire a raggiungere un concerto in carrozzina, superando gli ostacoli sul suo cammino.

L'area dedicata alla disabilità, di 400 metri quadrati, è realizzata da Cross Media Europe in collaborazione con Tiny Bull Studios, con il contributo della Regione Piemonte. Torino Comics conferma inoltre il suo impegno concreto "per rendere i propri spazi accessibili e fruibili a tutti grazie alla partnership strategica con la Consulta per le Persone in Difficoltà".

"Oggi la tecnologia ci aiuta moltissimo nel superamento dei limiti e nel ridisegnare la forma delle nostre abilità e disabilità - sottolinea il direttore della Cpd, Giovanni Ferrero - e la nuova frontiera del gioco parte da un concetto molto semplice: mettersi nei panni degli altri".

"Portare l'inclusione al Torino Comics - aggiunge il segretario generale della Fondazione Crt, Andrea Varese - è un ulteriore passo verso quella società per tutti che Fondazione Crt e Cpd stanno contribuendo a costruire con tanti altri soggetti, dal mondo del non profit a quello delle istituzioni, dalla società civile alle aziende".



