Rapinatore di Viagra confessa dieci colpi in negozi e farmacie

Quando derubava le farmacie non si accontentava del denaro delle casse, ma portava via anche le confezioni di Viagra. Un rapinatore seriale, accusato di avere compiuto dieci rapine ai danni di negozi e farmacie, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile della questura di Torino.

Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe perpetrato i colpi tra l'8 novembre e il 6 dicembre scorsi. Verso la fine dell'autunno era stato registrato un'aumento del fenomeno nella zona nord del capoluogo piemontese. Dal modus operandi gli investigatori avevano subito sospettato che l'autore delle diverse rapine fosse lo stesso uomo, che, armato di coltello e con il volto parzialmente travisato con uno scaldacollo, si impossessava di denaro contante, confezioni di profumi, prodotti per il maquillage e del medicinale che aiuta in caso di disfunzione erettile.

Dopo che il rapinatore è stato identificato è scattata la perquisizione nel suo appartamento, dove sono stati rinvenuti alcuni capi di abbigliamento, probabilmente indossati durante le rapine, una parte della refurtiva. L'uomo ha confessato.



