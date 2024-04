Politecnico Torino, al via l'Open day per futuri studenti

Il Politecnico di Torino si presenta alle future matricole con il Salone dell'orientamento, dove - oggi 11 aprile e domani - saranno illustrati i corsi di laurea triennale e l'offerta formativa del campus. Tra gli stand per un saluto il rettore Stefano Corgnati e il vicerettore alla formazione Fulvio Corno.

"Il Salone dell'orientamento è un'occasione unica per incontrare ragazze e ragazzi degli istituti secondari, e far loro assaggiare la varietà dell'offerta didattica delle lauree triennali offerte dal nostro ateneo. È un momento importante di contatto e condivisione in presenza in cui toccare con mano le molte discipline trattate, spesso non presenti nei programmi scolastici e fare conoscere il mestiere dalle vive mani dei docenti e degli studenti dell'ateneo".



