Operazione antidroga nell'Alessandrino: cinque denunciati

Cinque giovani di Novi Ligure (Alessandria) sono stati denunciati dai carabinieri per spaccio di stupefacenti. Sequestrati otto etti di hashish. È il bilancio di un'indagine partita dopo che i militari dell'Arma avevano sequestrato 11 grammi di 'fumo' a un ragazzo durante un controllo di routine nei luoghi di aggregazione.

Nella perquisizione a casa del giovane erano stati ritrovati altri 45 grammi della stessa sostanza, 2 di marijuana e 2 spinelli pronti al consumo. In tutto 60 grammi di droga, che sul mercato avrebbero potuto fruttare circa 700 euro.

Dagli approfondimenti i carabinieri sono risaliti a un altro giovane, ritenuto responsabile di avere venduto lo stupefacente al primo. Nella sua abitazione, dietro una lastra di legno nel sottotetto, è stato rinvenuto un borsone con dentro 8 etti di hashish suddivisi in 17 panetti, un bilancino di precisione, un cutter, uno scalpello da falegname con la punta intrisa di sostanza resinosa, 3 coltelli e 1.000 euro in contanti. Un giro d'affari da oltre 6mila, secondo gli investigatori.

Nella stessa casa sono presenti anche altre tre persone, anche loro denunciate per detenzione ai fini di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA