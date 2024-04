Ladri in fuga speronano auto dei carabinieri, arrestati

Avevano tentato di rubare in un appartamento di Bagnolo Piemonte (Cuneo), un 45enne e un 32enne di origini sinti, che nella fuga hanno speronato un'auto dei carabinieri che avevano tentato di bloccarli. I militari dell'Arma sono stati costretti a esplodere un colpo d'arma da fuoco contro lo pneumatico dell'auto dei malviventi, fermando così la loro corsa.

I due erano stati sopresi mentre provavano a entrare in una casa. Inseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile di Saluzzo, sono stati tallonati ad alta velocità fino a Cavour, dove sono stati intercettati dai militari della compagnia di Pinerolo. Qui, per guadagnarsi ulteriormente la via di fuga, hanno speronato varie volte l'auto della pattuglia, che ha dovuto sparare.

Nella successiva perquisizione sulla vettura sono state ritrovate false tessere di riconoscimento delle forze di polizia, lampeggianti di colore blu funzionanti, una radio Motorola e una targa falsa.

I due dovranno rispondere di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati accompagnati in carcere a Cuneo.



