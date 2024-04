Allasia in piazza per Mirafiori, 'non si speculi sui lavoratori'

Anche il presidente leghista del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, è sceso in piazza oggi a Torino per Mirafiori, partecipando al corteo unitario organizzato dai sindacati. "Il lavoro - afferma - resta il tema su cui concentrare sforzi ed energie. Perché in una famiglia se il lavoro manca le persone perdono dignità".

"Continueremo ad adoperarci - sottolinea Allasia - per disinnescare crisi e chiusure salvaguardando i livelli occupazionali: per il nostro territorio è fondamentale che Torino e il Piemonte restino il cuore pulsante di Stellantis".

"L'amministratore delegato Carlos Tavares, - aggiunge - l'altro giorno, ha fornito rassicurazioni sul fatto che l'azienda non ha intenzione di abbandonare Torino e l'Italia. La politica, al di là di ogni appartenenza ideologica, dovrà vigilare che questi impegni vengano rispettati con lealtà e concretezza. Sulla pelle dei lavoratori, delle persone non si può speculare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA