Tenda bis, operaio infortunato nel cantiere del tunnel

Un operaio si è infortunato nella mattinata durante i lavori per la costruzione del nuovo tunnel di Tenda, a Limone Piemonte (Cuneo). Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: fonti ufficiali confermano che non ci sono state gravi conseguenze per il lavoratore.

Anas, in una nota, ha ribadito "massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza del lavoro".

Proprio questa mattina a Cuneo, davanti alla prefettura, si è tenuto un presidio di Cgil e Uil, a due giorni di distanza dalla tragedia del lago di Suviana: circa 200 i manifestanti, secondo gli organizzatori. La manifestazione era indetta in contemporanea con lo sciopero generale in tutti i settori privati proclamato da Cgil e Uil.



