Alessandria, la ricerca spiegata sui murales firmati Gastini

Sono al secondo piano del palazzo degli uffici amministrativi dell'Azienda ospedaliero universitaria di Alessandria i murales della nuova sede del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi, e del Dairi regionale, Dipartimento di coordinamento della ricerca di Azienda Zero. Realizzati dall'illustratore Lele Gastini, rappresentano alcune scene generiche di ricerca, oltre alle 8 parole chiave: innovazione, integrazione, organizzazione, progresso, network, sfida, consapevolezza, realtà.

L'idea di accompagnare l'Aou Al e il Dairi nel complesso compito di spiegare la ricerca sanitaria attraverso le immagini prende il via nel 2021 con il progetto di 20 tavole disegnate da Gastini ed Elena Zecchin. Spunto anche per una campagna social in cui i due artisti disegnavano in diretta Facebook sui canali aziendali mentre i professionisti delle Unità spiegavano il loro lavoro. E' stato, poi, ideato lo slogan di Solidal 'Spazio alla ricerca'.

"I murales si sviluppano in 2 corridoi - spiega l'autore - e sono stati realizzati con diverse tonalità di blu, scelta un po' inedita per me che uso solitamente bianco e nero. Ho messo al centro la ricerca e l'innovazione, attraverso le icone e le parole che simboleggiano queste attività, ma anche rappresentando le persone che le svolgono quotidianamente, soprattutto la donna ricercatrice. Mi sono divertito a immaginare un futuro in mano alla ricerca e alla scienza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA