Gavi, morta a 89 anni l'ex sindaca Rita Semino

È morta a 89 anni Rita Semino, storica sindacalista Cisl, diventata sindaca di Gavi (Alessandria) nel 2016. Subentrò a Nicoletta Albano, per l'impossibilità di quest'ultima di essere rieletta per il terzo mandato. Nel 2020 decadde causa le dimissioni contestuali di otto consiglieri e il successivo commissariamento. Decisione seguita alla denuncia che la stessa Semino aveva presentato nei confronti della Albano, sua vicesindaca, accusandola di aver cercato di farla dimettere, anche con minacce. Ne è nato un processo, tuttora in corso, a carico proprio della Albano.

I funerali saranno celebrati venerdì 12 aprile nella chiesa di San Giacomo.

"Ciao Rita. Riposa in pace - le parole del sindaco Carlo Massa, con cui Semino era entrata in consiglio comunale nel 2020 -. Era molto stimata e sempre disponibile e il suo lavoro da primo cittadino è stato encomiabile. Come amministrazione e comunità gaviese cercheremo di ricordarla nel migliore dei modi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA