Il Piemonte punta su arte e cultura per il welfare aziendale e la formazione e crescita sul posto di lavoro. Con l'obiettivo di mettere a sistema le iniziative di questo settore, Hangar Piemonte lancia Wap - Welfare Art Project, una chiamata alle arti per a creazione di un vero e proprio catalogo di proposte artistiche e culturali da offrire alle imprese per il benessere dei lavoratori e del territorio regionale. Il progetto è in collaborazione con Confcooperative Piemonte, che inserirà le proposte selezionate nelle proprie piattaforme di welfare aziendale e avvierà alcune sperimentazioni in realtà imprenditoriali del mondo cooperativo.

Tre gli ambiti, Wap Percorsi, per creare un ambiente armonioso, prevenire lo stress lavorativo e incoraggiare relazioni positive, Wap Experience, una residenza artistica che trasforma lo spazio di lavoro in un contesto creativo, e Wap Prod per creare un prodotto artistico che sia opportunità di confronto con i dipendenti.

"Con Wap - spiega Mara Loro, direttrice e project manager di Hangar Piemonte - vogliamo evidenziare in modo strategico e sistemico il contributo che arte e cultura possono offrire al mondo imprenditoriale nella nostra regione". "Una sperimentazione importante da diversi punti di vista - aggiunge Irene Bongiovanni presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport - per chi si occupa di attività culturali e per le aziende e Confcooperative rappresenta un partner ideale perché rappresenta aziende molto sensibili ai temi della valorizzazione del personale".



