Finisce con l'auto in un dirupo, un morto in Valsesia

Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita all'interno di una vettura caduta in un dirupo in Valsesia, nel Vercellese. L'incidente, di cui non si conosce ancora l'esatta dinamica, è avvenuto sulla strada provinciale 9 di Valle Mastallone, vicino al comune di Cervatto.

L'automobile coinvolta nell'incidente aveva fatto perdere le tracce ed erano in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Inutile l'intervento di un'équipe sanitaria, dato che il 52enne era stato trovato ormai morto. Ancora da ricostruire il motivo per cui l'auto sia finita fuori strada, precipitando per diversi metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA