Biella, accusati di violenze in carcere possono lavorare

Gli agenti della penitenziaria di Biella sospesi dal servizio per presunte violenze ai danni di tre detenuti del carcere di via dei Tigli possono continuare a lavorare. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Biella contro la sentenza in cui il Tribunale di Torino aveva revocato la misura cautelare della sospensione.

Lo scorso marzo il gip di Biella, in seguito all'indagine, aveva firmato la sospensione per 23 agenti dal servizio e senza stipendio. Due mesi dopo erano stati reintegrati in seguito al ricorso presentato dai difensori.

La procura si era a sua volta opposta, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo, come aveva sottolineato nella memoria difensiva l'avvocato Andrea Conz.



