Banda del buco a Valenza, rubati scarti orafi per 150mila euro

Avevano preso di mira una ditta orafa di Valenza (Alessandria) e il 7 marzo e il primo novembre 2023 avevano rubato dalla cantina scarti per 150mila euro, passando per un buco nel muro fatto da un locale confinante. Il 5 dicembre poi avevano tentato di mettere a segno un altro colpo a un'altra ditta orafa, senza però riuscirci, perché erano stati messi in fuga dall'allarme.

Le indagini dei carabinieri, avviate anche grazie alle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza e alle testimonianze, hanno permesso di individuare e di sequestrare i mezzi utilizzati e di tracciare i cellulari dei malviventi. È stato così stretto il cerchio su alcune persone già note alle forze dell'ordine delle zone di Valenza e della vicina San Salvatore Monferrato e sono stati identificati i cinque componenti della banda.

A capo del sodalizio risulta un uomo di 40 anni, ritenuto l'organizzatore, e i complici hanno 32, 23, 22 e 20 anni. Dopo alcune perquisizioni cinque sono stati arrestati, di cui tre sono stati condotti in carcere e altri due sono ai domiciliari con braccialetto elettronico. Altri due sono stati invece denunciati a piede libero, uno con obbligo di presentazione alla pg.



