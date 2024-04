Al Csi nuovo campus e assistente 'Camilla', in visita Zangrillo

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è stato oggi in visita al Csi (Consorzio per il sistema informativo) Piemonte, accolto dalla presidente Letizia Maria Ferraris, dal direttore generale, Pietro Pacini, e dai vertici aziendali.

Csi fornisce supporto tecnologico a oltre 135 pubbliche amministrazioni italiane, con un valore della produzione pari a 152 milioni di euro e un organico di 1.040 dipendenti.

Zangrillo ha visto la Service Control Room dell'ente che monitora 2.000 servizi della pubblica amministrazione h24 e ospita il Security Operation Center per la gestione della sicurezza informatica. Ha quindi visitato il Data Center, il centro tecnologico dell'azienda, poi la sede della Casa delle Tecnologie Emergenti, CTE Next che attualmente ospita 10 start up che si occupano di droni, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata.

Il team del Csi che si occupa di intelligenza artificiale e Robotic Process Automation ha presentato la nuova assistente digitale realizzata dal consorzio, Camilla, progettata con l'obiettivo di "farla diventare l'assistente personale dei cittadini, per fornire loro informazioni utili e affiancarli nell'utilizzo dei servizi digitali" e la nuova iniziativa sul fronte della formazione, il Csi Digital Campus.

"La digitalizzazione della PA non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione - sottolinea Zangrillo - Stiamo lavorando per fare in modo che le nuove tecnologie rendano più efficiente la PA, accorciando i tempi delle procedure e promuovendo un modello di amministrazione sempre più vicina a cittadini e imprese".

"La visita di oggi - rimarca Pacini - è stata un'opportunità di grande rilievo per discutere con il Ministro su questioni cruciali su cui il CSI è pronto a offrire il suo sostegno, contribuendo così alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Continueremo la nostra politica di ricambio generazionale, assumendo anche quest'anno 35 professionalità specializzate nell'intelligenza artificiale, nel cloud e nella cybersecurity"



