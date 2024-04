Vinitaly, Piemonte porta le sue eccellenze e due chef stellati

Dal 14 al 17 aprile il Piemonte vitivinicolo sarà presente a Verona alla 56/a edizione di Vinitaly 2024, il Salone internazionale dei vini e distillati.

Ad accogliere i visitatori al Padiglione 10 di Veronafiere, l'Area Piemonte, 1.500 metri quadrati a cura di Piemonte Land of Wine e con il sostegno di Regione Piemonte, Assessorato all'Agricoltura e Cibo, che rappresenta 112 aziende insieme ai consorzi di tutela e alle associazioni di produttori.

La Regione ha presentato il calendario degli eventi, e nell'occasione sono stati anche illustrati i dati del Piemonte vitivinicolo: il vigneto si mantiene costante, e rappresenta il 6/o a livello italiano per estensione, con 45.725 ettari e una produzione dell'88% destinata alle Dop. Cresce invece la superficie coltivata a biologico con 4.200 ettari nel 2022 e +305% dal 2012. Il Piemonte si colloca come seconda regione per valore export di vino, e in cinque anni ha avuto una crescita del 19% registrando nel 2023 1 miliardo e 200 mln di euro.

L'apertura ufficiale di Area Piemonte si terrà domenica 14 aprile. Tra gli eventi di punta, la presentazione lunedì del progetto "Città Europea del vino 2024". All'esterno del Padiglione 10 si accede al ristorante Piemonte, unico tra le regioni che partecipano alla fiera, curato dagli chef stellati Maurilio Garola e Massimo Camia.



