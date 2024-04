Protocollo Eras pre-ricovero marcia in più per ospedali Piemonte

Sono stati appena pubblicati due articoli scientifici che descrivono la positiva adozione del protocollo Eras nella pratica clinica degli ospedali della regione Piemonte, che eseguono interventi chirurgici per tumori del colon-rettoe di isterectomia. Eras (Enhanced Recovery After Surgery) è un protocollo peri-operatorio elaborato a livello internazionale, che prevede una gestione attenta e condivisa da parte di un team multiprofessionale (che include infermieri, chirurghi, anestesisti, dietisti) dell'intero percorso del paziente alle prese con l'intervento chirurgico, allo scopo di ridurne lo stress e di velocizzare la fase di recupero post-intervento.

Il protocollo era scarsamente applicato nel nostro Servizio sanitario nazionale, incluso il Piemonte, come è risultato da precedenti indagini. Nel 2019, grazie sia all'iniziativa di alcuni Centri regionali che avevano già adottato Eras con successo, sia all'interesse dell'assessorato regionale alla Sanità, della Rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta e alla coincidenza dell'avvio del programma di rete Easy-Net, cofinanziato dalla Regione Piemonte e dal ministero della Sanità, finalizzato a valutare l'efficacia dell'Audit & Feedback per migliorare la pratica clinica, sono stati pianificati due studi sperimentali paralleli. L'Epidemiologia clinica della Città della salute di Torino, responsabile per il Piemonte di Easy-Net, ha organizzato e coordinato l'intero progetto, adottando un modello sperimentale per entrambi gli studi e coinvolgendo, tra settembre 2019 e maggio 2021, 29 Centri di chirurgia generale (con 2.397 pazienti) e 23 centri di ginecologia (con 2.086 pazienti). I risultati di entrambi gli studi hanno dimostrato, anche grazie al monitoraggio continuo dell'attività svolta attraverso l'uso dell'A&F, un netto aumento dell'applicazione delle raccomandazioni contenute nei protocolli Eras (+13% di aderenza complessiva), in particolare migliorando la gestione pre-ricovero (+18% nelle chirurgie; + 21% nelle ginecologie) e quella post-intervento (+17% nelle chirurgie, +11% nelle ginecologie). La durata del ricovero si è ridotta in media di 0,6 giorni per gli interventi sul colon-retto, mentre era già bassa negli interventi di isterectomia.



