Giro d'Italia, ad Acqui una maratona di eventi fino alla tappa

Da oggi al 7 maggio, data della tappa del Giro d'Italia 107, con arrivo ad Andora (Savona) - Acqui Terme propone calendario di iniziative legate alla corsa rosa, presentate oggi. Il 4 maggio, in concomitanza con la partenza della corsa da Venaria Reale (Torino), Acqui si tingerà tutta di rosa vetrine dei negozi allestite a tema, musica e intrattenimenti.

"Si consolida il rapporto tra il Piemonte e il Giro - ha rimarcato in un intervento video il presidente della Regione Alberto Cirio - il rapporto con uno sport che fa parte della nostra storia, cominciando da campioni come Fausto Coppi".

Dopo il Giro, ci sarà anche il Tour de France, che il primo luglio arriva Torino, passando anche da Tortona, città sede di 'traguaedo volante' con il Gran Premio della Montagna 'Fausto Coppi - Cote de Tortone'. "Spero Acqui partecipi con entusiasmo - ha sottolineato Marco Protopapa, acquese e assessore regionale - promuovendo, anche come Città Europea del Vino 2024, il nostro Brachetto d'Acqui Rosè".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA