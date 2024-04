Una donna di 41 anni, residente a Monteu Roero, in provincia di Cuneo, è morta nello scontro tra un'auto e una motocicletta verificatosi nella vicina Vezza d'Alba. Si tratta della decima vittima della strada nella Granda dall'inizio dell'anno.

Anche la conducente dell'auto, una giovane di 26 anni, ha riportato ferite nell'incidente. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Verduno, in codice giallo.



