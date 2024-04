A Biella Its Eurovillage per conoscere formazione d'eccellenza

Centinaia di ragazzi, relatori, formatori e dirigenti scolastici, oltre alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, sono stati protagonisti della due giorni dedicata alla formazione e al sistema Its Academy, i percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro, alla Città studi e al Museo del Territorio di Biella, che si è conclusa oggi.

È stata la ministra, insieme all'assessora alla Formazione professionale della Regione Piemonte, Elena Chiorino, e al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, a tagliare il nastro dell'Its Eurovillage. "È stimolante vedere l'entusiasmo di questi ragazzi, di una generazione a cui abbiamo il dovere di garantire un futuro ambizioso, all'altezza delle loro aspettative e di loro sogni. Credo che il sistema di formazione della Regione Piemonte, tra i migliori in Italia, vada proprio in quella direzione. L'Its Eurovillage è stata un'esperienza di successo" ha affermato Chiorino.

Tra laboratori per la creazione di nuovi cocktail, realtà virtuale aumentata, droni e termocamere, ma anche orti lunari, i ragazzi che hanno partecipato, con oltre cinquecento passaggi tra gli stand, hanno potuto toccare con mano le potenzialità degli istituti superiori di alta formazione tecnica e tecnologica attivi nei settori agroalimentare, biotecnologie, tessile abbigliamento moda, energia, turismo, meccatronica, Ict.

Esponenti del ministero hanno partecipato oggi a una tavola rotonda nel seminario "Il Piemonte territorio di innovazione ed eccellenze: le risposte del sistema Its Academy alle sfide del futuro", al Museo del Territorio, insieme a esperti di formazione, dirigenti scolastici, allievi e rappresentanti delle imprese. "I dati dell'ultimo monitoraggio sugli Its Academy confermano l'alta qualità e l'efficacia del sistema formativo regionale in cui credo tantissimo - ha concluso Chiorino -, un percorso importante messo a disposizione gratuitamente per i nostri giovani che favorisce il lavoro".



