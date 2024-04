Turismo, nel 2023 a Verbania oltre un milione di presenze

Crescono i numeri del turismo nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: nel 2023, gli arrivi totali sono stati 1.039.850, per complessive 3.672.257 presenze, cioè i pernottamenti. Si tratta di numeri in crescita del 9,54% e dell'8,24% rispetto al 2022. L'aumento è trainato dalla crescita degli arrivi dall'estero: +12,89% di arrivi e +9,58% di presenze, mentre il mercato italiano è cresciuto dell'1,38% e del 2,83%. Rispetto al 2019, ultimo anno precedente alla pandemia di Covid-19, gli arrivi sono cresciuti del 21,25% (erano stati 857.575) e le presenze del 23,32% (furono 2.977.863 nel 2019).

La località più gettonata è Verbania, con 1.013.048 presenze, seguita da Stresa (683.543) e Baveno (641.714). "Per Verbania sono 42mila presenze in più rispetto al dato già positivo di 971mila del 2022 - commenta la sindaca Silvia Marchionini - e tracciano un percorso in costante salita. Basta ricordare che nel 2015 le presenze turistiche erano attestate a 801mila: in 8 anni di questi ciclo amministrativo un aumento di oltre il 20%".





