Ordine medici Torino, in un anno esaminate 218 segnalazioni

Nel 2023 l'ordine dei medici di Torino e provincia ha svolto 218 istruttorie su segnalazioni ricevute, per 23 delle quali è stato avviato il procedimento in commissione disciplinare che, per 17 casi ha portato alla sanzione, comprese alcune sospensioni, alcune legate al tema vaccini, e una radiazione dall'albo per un sanitario ritenuto responsabile di disinformazione sui vaccini. A illustrare i dati il presidente dell'ordine, Guido Giustetto, al convegno sulle fake news in sanità promosso dai consiglieri del gruppo dei Moderati in Comune, Ivana Garione e Simone Fissolo.

"Le segnalazioni di cui ci occupiamo - ha spiegato Giustetto - arrivano per il 60% da cittadini e pazienti, il 20% da aziende sanitarie e altre istituzioni, il 20% da nostri colleghi e il 10% da noi leggendo i giornali. Ogni segnalazione viene presa molto sul serio e approfondita", ha sottolineato Giustetto che, nel ricostruire la storia e il format che accomuna gli esempi di 'cure miracolose', ha ricordato nell'era pre social i casi del siero Bonifacio, la cura Di Bella e Stamina. A ripercorrere la storia delle bufale sanitarie anche Eleonora Galmozzi, medica esperta nel contrasto alle fake news, "nate ai tempi degli antichi romani" e che hanno attraversato le diverse epoche trovando oggi nel web un alleato. "Il 75% delle bufale sanitarie oggi è generato dai social media - ha illustrato - e circolano 6 volte di più di una notizia vera. I motivi sono profitto, visibilità, ignoranza del metodo scientifico, anche fra i medici, ignoranza dei metodi statistici e matematici, uso disinvolto di casi isolati e la conseguenza è disinformazione dei cittadini e danni alla salute con impatti anche sul sistema sanitario, economico e sociale. Ma i metodi per difendersi ci sono e sono tanti".

A chiudere i lavori dell'incontro, che ha visto la partecipazione anche del capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano, e della presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo, il leader dei Moderati, Giacomo Portas che ha sottolineato come i temi della politica siano "tanti e quello affrontato oggi è fondamentale e riguarda tutti, l'invito è quindi diffondere un evento come questo portandolo nelle circoscrizioni". Per il sindaco Stefano Lo Russo quella dei Moderati è stata "un'ottima iniziativa che centra un punto molto importante anche nel dibattito politico".



