Ilaria Salis, a Torino affissi finti manifesti elettorali del Pd

Finti manifesti elettorali per le europee Pd raffiguranti Ilaria Salis, l'insegnante italiana detenuta in Ungheria, sono stati affissi la scorsa notte davanti alle sedi del Partito democratico a Torino e in altre zone della città.

L'azione è stata rivendicata dal movimento di destra 'La Barriera', che ha affisso anche manifesti raffiguranti il volto tumefatto di una delle presunte vittime dei pestaggi a cui è accusata di avere partecipato l'attivista antifascista italiana.

"Abbiamo deciso di fare questo provocatorio blitz in seguito alla ridicola e indecente proposta di Elly Schlein, e del suo Partito democratico, di candidare nelle loro liste per le elezioni europee Ilaria Salis, arrestata, e tuttora legittimamente detenuta, a Budapest, in seguito a vari pestaggi commessi contro persone identificate, da lei e i suoi sodali, come di destra", affermano dal movimento, in una nota.

"Pur non sorprendendoci, riteniamo molto preoccupante che la sinistra istituzionale, da sempre attivissima nel dare lezioni di democrazia e correttezza politica, oltre che nel pretendere pene esemplari per chiunque anche soltanto esprima un'opinione differente dalla loro, sia disposta a tutto, arrivando addirittura a proporre una candidatura alle elezioni europee, soltanto perché appartenente alla loro area politica", concludono i responsabili del movimento.



