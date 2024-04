Dopo 48 anni torna in Valsesia la statua sottratta dalla chiesa

I carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito alla parrocchia Pievana Matrice di Maria Vergine di Cravagliana (Vercelli) una statua lignea policroma raffigurante un santo risalente al XVII secolo che era stata sottratta nel 1976 dall'interno della chiesa della Valsesia.

Grazie all'attività investigativa dell'Arma, l'opera d'arte, del valore di circa 10mila euro, è stata individuata in un negozio di settore di un professionista in Friuli. La statua di legno, alta 74 centimetri, raffigurante un apostolo con un libro in mano, con barba e mantello damascato, era stata posta in vendita attraverso i canali dell'e-commerce dallo stesso negoziante.



