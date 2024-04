Altec festeggia a Torino i suoi primi vent'anni

Altec festeggia i suoi primi 20 anni. L'Aerospace Logistics Technology Engineering Company, detenuta per il 64% circa da Thales Alenia Space e per il restante 36% circa da ASI, soffia sulle candeline dalla sua nuova sede di corso Marche 79, a Torino. "La ragione per cui Torino e l'Italia pesano più di quanto ci si potrebbe aspettare, nello Spazio, passa sulle nostre teste ogni giorno da 3 decenni.

Si chiama Iss, è la Stazione Spaziale Internazionale - spiega l'amministratore Delegato Vincenzo Giorgio, che ricorda che più del 50% del volume abitabile della Iss è stato costruito proprio a Torino, da Thales Alenia Space, "Ma Altec 20 anni dopo non è più solo addestramento di astronauti, supporto ingegneristico e logistico per la Iss è molto di più - aggiunge - Altec è nota da 20 anni, per le sue sale in continuo collegamento con Nasa, Esa e ISS. Supporta chiunque voglia utilizzare o far utilizzare sistemi spaziali (agenzie, astronauti, turisti spaziali, scienziati, aziende, artisti…), questo la rende unica nel suo genere. Dalla Iss ai robot su Marte, dai programmi Lunari ai satelliti per osservazione del Cosmo, dai sistemi automatizzati per esperimenti in orbita alla biomedicina spaziale, Big Data, Altec è tutto questo". Ai festeggiamenti hanno partecipato anche i Ceo di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini e il presidente dell'Asi Teodoro Valente. "Altec rappresenta anche un Business Model quanto mai adatto all'attuale era di New Space Economy, in cui l'azionista pubblico (l'Agenzia Spaziale Italiana) e quello privato (Thales Alenia Space) creano un capitale Pubblico-Privato in un'Azienda di diritto privato, per creare insieme valore", ha concluso il presidente di Altec Fabio Massimo Grimaldi.



