Ritrovati dai carabinieri 3 trattori rubati per 200.000 euro

I carabinieri hanno ritrovato tre trattori agricoli, bottino di due furti commessi nei giorni scorsi a Pomaro Monferrato e Valenza, in provincia di Alessandria.

Come si riferisce in una breve nota, i mezzi - del valore complessivo di circa 200mila euro - sono stati già riconsegnati ai proprietari. L'attività di indagine - tuttora in corso e condotta dai comandi di Ticineto, Occimiano e dall'aliquota operativa del Nor di Casale - ha permesso di recuperare i trattori all'interno di un capannone industriale in disuso. Lì i militari sono arrivati in forze, sospettando - purtroppo poi smentiti - di poter trovare anche i ladri.



