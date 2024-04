Rapinatore di 15 arrestato a Torino dalla polizia

A 15 anni rapina due ragazzini, minacciandoli con una pistola scacciacani: ora è stato arrestato dalla polizia, a Torino, mentre la presunta complice, una diciannovenne, è stata sottoposta all'obbligo di presentazione quotidiana della polizia giudiziaria. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno rintracciato la coppia poco dopo il fatto fra corso Giulio Cesare e corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano. La ragazza ha preso in consegna la pistola è ha tentato di disfarsene, nascondendola dell'auto della mamma dell'amico, la quale, all'oscuro di tutto, era passata a prenderli.

La rapina era stata commessa in via Monte Rosa. I due minorenni, intimoriti dal quindicenne, che aveva fatto il gesto di scarrellare l'arma, avevano consegnato un marsupio. Subito dopo avevano chiamato le forze dell'ordine. Per il presunto baby rapinatore è stato spiccato un ordine di custodia cautelare in carcere, perché sospettato di altri episodi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA