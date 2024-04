Planet Smart city, 10 nuovi partner per Smart Core Hub

Salgono a 10 i nuovi partner di Smart Core Hub, l'iniziativa di Open Innovation curata da Planet Smart City che, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, mira a promuovere la creazione di un ecosistema di aziende in grado di offrire al mercato un'offerta completa e innovativa di soluzioni capaci di ridisegnare il futuro dell'immobiliare. Oltre ai partner storici - il Politecnico di Torino, Liftt, NexTo e Digital Magics - nuovi stakeholder hanno aderito al progetto: da Talent Garden a Wise Guys, da Links Foundation a DPixel. Nell'ambito della piattaforma Planet Smart City, con Wmf - We Make Future e Fondazione Links, Casa delle Tecnologie Emergenti - Cte Next (Comune di Torino), ha lanciato una nuova Call for Innovation rivolta a startup e imprese impegnate nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nel real estate per creare comunità sostenibili e intelligenti.

Oggi sono 13 i sostenitori di Smart Core Hub e oltre 100 sono invece le richieste aperte in continuo aggiornamento presentate su SmartCoreHub.com, appena lanciato nella sua versione 4.0 con un nuovo sistema di tag per facilitare l'incontro tra domanda e offerta nel settore immobiliare dove grandi talenti, start-up e imprese già affermate possono sfruttare il know-how presente tra le società partner con l'obiettivo di sostenerne la crescita e lo sviluppo. Tra le funzionalità della piattaforma, ora anche in inglese, la possibilità di partecipare alle sfide già lanciate da altri soggetti su macro-trend condivisi senza doverne creare una nuova. "Il settore immobiliare sta affrontando importanti cambiamenti legati alla rivoluzione digitale e alla crescente necessità di realizzare progetti sostenibili e inclusivi. È fondamentale creare un ecosistema collaborativo tra imprese, start-up e professionisti per presentare al mercato soluzioni innovative" spiega Alex Marchesini, ceo di Planet Smart City - Digital.



