Pentenero, appello al M5s per scrivere nuova pagina in Piemonte

"Fino al giorno in cui si presentano le liste il margine è aperto e io rinnovo l'appello a chi interpreta il M5s sul nostro territorio, all'onorevole Appendino e al presidente Conte, perché credo si sia girata una pagina e dobbiamo trovare le modalità con cui scrivere una pagina nuova e vorrei che fosse su temi che possono essere condivisi". Così, a margine della presentazione del nuovo Punto informativo unificato della Città di Torino, la candidata del centrosinistra alle regionali, Gianna Pentenero, alla domanda se ci siano ancora margini per il campo largo.

"A volte ho avuto un po' la sensazione - dice - che alcuni argomenti fossero un po' usati per non provare a mettersi insieme e scrivere questa pagina nuova, però rivolgo davvero col cuore un appello a Appendino e al presidente Conte. Bisogna innanzi tutto che invertiamo una narrazione, secondo la quale il Piemonte ha un suo destino già segnato. Sto lavorando faticosamente per invertirla - aggiunge - perché i cittadini piemontesi hanno bisogno di sentire una nuova narrazione". E sull'andamento della campagna elettorale afferma che c'è "una grande esigenza di ascolto, di sentire un'istituzione come la Regione più vicina alle persone, non una cosa lontana che passa solo attraverso meccanismo complessi. C'è bisogno di semplicità nel rapporto, nell'incontro, nell'ascolto e nel cercare soluzioni alle tante problematiche che ci sono, prima fra tutte la sanità. Vedo grande attenzione - conclude - e la voglia di immaginare che il nostro Piemonte possa essere governato meglio".



