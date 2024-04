Parco eolico in alta Langa, la Provincia di Cuneo dice no

Le sette pale eoliche alte oltre 200 metri, posizionate sulle colline dell'alta Langa, avrebbero "effetti devastanti sul paesaggio, principale artefice del turismo locale". È questo il motivo per cui il Consiglio provinciale di Cuneo, convocato d'urgenza martedì 2 aprile, ha detto no al progetto del parco eolico denominato "Monte Cerchio", che la ditta Windtek di Torino vuole realizzare tra le province di Savona e Cuneo.

Il documento, che contiene tutte le motivazioni del parere negativo, sarà trasmesso a Roma al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla direzione del ministero stesso, chiamata a esprimersi sulla procedura di valutazione d'impatto ambientale (Via). La Windtek intende realizzare e gestire il parco eolico con sette aerogeneratori, di cui quattro sul territorio del comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona, due sul territorio ancora savonese del comune di Cengio e uno su quello del comune di Saliceto, in provincia di Cuneo.

"L'impatto visivo che ne deriverebbe - osservano gli amministratori provinciali - arriverebbe a impattare anche i territori che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco per il paesaggio".



