L'ex ospizio di Cuneo diventa cittadella della salute

Da casa di riposo a cittadella della salute: cambia pelle l'ex Mater Amabilis di Cuneo, fino a pochi anni fa storica sede dell'ospizio cittadino. Nei suoi spazi, vincolati dalla Soprintendenza, troveranno casa un ospedale di comunità con venti posti, il consultorio (oggi nella sede Asl di via Boggio) e una serie di altri servizi: la neuropsichiatria infantile, l'ambulatorio vaccinale e la commissione invalidi.

Per il trasferimento della guardia medica si attende la scadenza del contratto, a fine anno.

L'edificio ha una superficie in pianta di circa 4.320 metri quadrati, suddivisi per 2.380 metri quadrati al piano terra e 1.940 metri quadratiq al piano primo: di questi, 1.800 metri quadrati saranno destinati all'ospedale di comunità.

Stamattina il sopralluogo e la firma del contratto, alla presenza del direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra, dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, e della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. L'intervento è finanziato con 2 milioni e mezzo di fondi Pnrr e prevede una spesa complessiva intorno ai 3 milioni.



