Leini, con Engie l'illuminazione pubblica già rinnovata all'80%

La società Engie completerà entro l'estate il rinnovo dell'illuminazione pubblica di Leini (Torino), già attuato all'80% "in poco meno di un anno".

L'installazione di 2.800 lampade a led consentirà, a regime - spiega Engie - di ridurre i consumi di oltre il 60 per cento evitando l'emissione in atmosfera di oltre 300 tonnellate di Co2 evitate ogni anno.

"Il partenariato pubblico-privato è un istituto che permette agli enti pubblici di effettuare interventi che altrimenti sarebbero impensabili - commenta Renato Pittalis, sindaco di Leini -; per la nostra comunità avere finalmente un'illuminazione pubblica moderna ed efficiente rappresenta un passo avanti verso il futuro e un servizio indispensabile per i nostri cittadini, oltre che un intervento evidentemente non differibile nel tempo".

La riqualificazione dell'illuminazione di Leini - spiega Marco Massaria, direttore Area Nord di Engie Italia - rappresenta un ulteriore passo dell'impegno della nostra azienda per le comunità del Canavese e per accelerare la loro decarbonizzazione e transizione energetica".

A Leini Engie è presente anche con una delle sue centrali termoelettriche, che produce energia elettrica per la rete nazionale e calore per quella di teleriscaldamento di Settimo Torinese, di proprietà Engie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA