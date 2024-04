Gtt, Filt Cgil e Uiltrasporti aderiscono allo sciopero

Gtt comunica che l'11 aprile è previsto uno csiopero di 4 ore, a cui aderiscono le organizzazioni territoriali Filt Cgil e Uiltrasporti per una serie di tematiche economico sociali. Lo sciopero vedrà il servizio urbano e suburbano, metropolitana e assistenti alla clientela dalle 18 alle 22, del personale addetto al centro servizi al cliente dalle 15 alle 19, del servizio extraurbano e del servizio cooperativo Linea 3971 (Ciriè-Ceres) dalle 17.30 alle 21.30 e per il resto del personale per le ultime quattro ore del turno.



