Delgrosso, Regione crea fondo straordinario per i lavoratori

La Regione Piemonte ha istituito un fondo straordinario da 800mila euro per i lavoratori della Delgrosso, l'azienda di Nichelino di cui è stata annunciata la chiusura. "Avevamo promesso un supporto e siamo stati di parola: i lavoratori e le loro famiglie devono sapere che la Regione c'è ed è al loro fianco, anche nella promozione dell'acquisizione dell'azienda", dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al lavoro Elena Chiorino.

Il fondo straordinario è oggetto di una delibera della Giunta regionale, approvata oggi pomeriggio. I pagamenti a coloro che hanno diritto ad accedere alla misura avverranno in tre settimane, entro fine aprile. L'entità dell'agevolazione, erogata da Finpiemonte, dipende dalla fascia Isee del lavoratore stesso.

"Iniziamo a sostenere i lavoratori della Delgrosso che stanno vivendo una situazione estremamente delicata. Abbiamo dato seguito alle parole con i fatti, ma siamo consapevoli che il nostro compito non sia esaurito. - aggiungono Cirio e Chiorino - Come sempre fatto in passato, la Regione Piemonte si proporrà come interlocutore al fine di promuovere l'acquisizione dell'azienda da parte di un imprenditore serio e determinato, in sinergia con l'Ente, a mantenere l'occupazione e a tutelare i lavoratori e le loro famiglie in maniera strutturale".



