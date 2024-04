Chirurgia protesica d'avanguardia con robot a Borgosesia

Chirurgia protesica all'avanguardia all'ospedale Santissimi Pietro e Paolo di Borgosesia (Vercelli), grazie al robot chirurgico Mako. L'Asl di Vercelli è l'unica azienda sanitaria pubblica in Piemonte ad avere in dotazione un simile apparecchio innovativo e ad alta precisione per gli interventi ortopedici. La strumentazione è stata presentata oggi nel presidio ospedaliero valsesiano: il robot è operativo da metà gennaio, ha già permesso di effettuare una quindicina di interventi di protesi al ginocchio.

Grazie a questa strumentazione, del valore di oltre 1,5 milioni di euro, potranno essere trattati in Valsesia molti pazienti anche da fuori regione, per operazioni ortopediche d'avanguardia al ginocchio. E, in prospettiva, anche all'anca e alla spalla. "Il nostro obiettivo, che abbiamo condiviso con la Regione - ha spiegato il direttore generale dell'Asl Vercelli, Eva Colombo - è quello di dare un servizio d'eccellenza al territorio, e di valorizzare l'ospedale valsesiano, che ha le migliori caratteristiche per gestire queste tipologie d'intervento. Ad esempio la disponibilità di moderne sale operatorie e di posti letto che consentono una degenza tranquilla ai pazienti. Borgosesia diventa più attrattivo e valorizzato, e sono certa che così potrà favorire l'arrivo di nuovi specialisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA