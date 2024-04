Bonus di 1.500 euro ai dipendenti di Lauretana a Biella

Un bonus di 1.500 euro è stato assegnato ai dipendenti di Lauretana, la società biellese che imbottiglia acqua minerale con sede a Graglia, come premio per i risultati raggiunti recentemente e per celebrare i sessant'anni di fondazione.

"Lauretana è da sempre impegnata a creare un ambiente lavorativo positivo e gratificante per i propri dipendenti - sottolinea il presidente Giovanni Vietti -. In un anno che ha sancito un ulteriore step di crescita, questo premio è un modo tangibile per riconoscere il contributo fondamentale di ogni persona al successo dell'azienda".



