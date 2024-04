Telt promuove a Torino la summer school 'Building the future'

Nasce la Summer School 'Building the Future' dedicata ai giovani appassionati di Europa, mobilità ed innovazione. Il corso, che si svolgerà nel prossimo mese di giugno presso il Collège des Ingénieurs di Torino, è promosso da Telt ed intitolato a Mario Virano, primo direttore generale della società italo francese incaricata di realizzare la sezione transfrontaliera della Torino-Lione, scomparso nel giugno dell'anno scorso.

L'iniziativa è stata lanciata questa mattina a Bruxelles durante i Connecting Europe Days 2024, l'appuntamento organizzato ogni due anni dalla Commissione europea che coinvolge tutti i progetti legati allo sviluppo della rete di trasporto Ten-T.

L'architetto Virano - ha detto la vice direttrice generale di Telt Manuela Rocca - credeva fortemente che la Torino-Lione fosse un'occasione, non solo per realizzare una grande opera necessaria all'Europa, ma anche un terreno di sperimentazione continua in diversi settori, nel segno dell'innovazione e dell'eccellenza. Ci ha insegnato che il seme per vincere queste sfide è nelle nuove generazioni. Per questo credo che questa Summer School sia uno dei modi migliori per onorare la sua memoria e portare avanti la sua visione".

Alla 'Building for future' parteciperanno, tra il 17 e il 28 giugno, 25 giovani professionisti, under31 con una laurea magistrale - o in procinto di ottenerla - in discipline Stem, politiche o di relazioni internazionali, provenienti da tutta Europa.

Le candidature sono aperte dal 3 aprile al 5 maggio 2024 sul sito www.building-the-future.eu



Riproduzione riservata © Copyright ANSA