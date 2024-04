Nuovo direttore per Coldiretti Asti: eletto Giovanni Rosso

Avvicendamento ai vertici della Federazione Provinciale Coldiretti Asti. Dopo cinque anni il direttore Diego Furia passa il testimone a Giovanni Rosso, 54enne, acquese e già segretario di Zona ad Alessandria. La proposta di Rosso, avanzata dalla Federazione Nazionale Coldiretti, è stata approvata all'unanimità, dalla totalità dei consiglieri, durante la seduta presieduta dal Presidente Monica Monticone.

Rosso, figlio di agricoltori e formatosi all'agraria di Asti, aveva fatto il suo ingresso in Coldiretti 25 anni fa, prima, come tecnico, poi, come segretario di Zona ad Acqui Terme e ad Alessandria.

"Sono molto onorato di aver ottenuto questo incarico in una provincia, quella di Asti, che si posiziona tra le prime a livello nazionale per numero di soci" ha detto a il nuovo direttore.

"Sono consapevole della grande responsabilità che andrò ad assumere e confido nella massima collaborazione così come nel dialogo aperto con tutto il team Coldiretti e con i segretari di Zona, con la convinzione che da soli si va da nessuna parte, mentre insieme si potrà fare un ottimo lavoro in questa bellissima provincia". "Tutti insieme - ha proseguito la Monticone - scriveremo un nuovo capitolo per questa meravigliosa terra e lo faremo con molto impegno, concentrandoci sulle relazioni umane, che ci legano ai nostri soci e al territorio nel suo insieme".



