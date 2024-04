Carrefour Italia dona 9mila euro a Casa Ugi per i nuovi letti

Carrefour Italia, grazie alla campagna 'La nanna di Ugino', ha donato novemila euro all'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. I fondi, raccolti dal 15 gennaio fino alla fine di febbraio direttamente in cassa nei punti vendita, sono stati destinati all'acquisto di 63 letti (42 canguro e 21 singoli, di cui 3 ortopedici), per gli alloggi di Casa Ugi, una residenza protetta che accoglie bambini e adolescenti in cura oncologica e le loro famiglie. L'assegno è stato consegnato questa mattina al Carrefour Market di via Genova.

“In Carrefour, ci impegniamo ogni giorno a fare la differenza, cercando di contribuire attivamente al miglioramento della comunità in cui operiamo. Ci teniamo a ringraziare Casa Ugi per averci coinvolti in questa importante iniziativa, che consolida una stretta collaborazione attiva ormai da anni e che ci permette di dare un supporto concreto a chi ne ha maggiormente bisogno,” ha spiegato Michele Stefanoni, direttore ipermercati, supermercati diretti e Cash&Carry di Carrefour Italia. “Un ringraziamento speciale anche ai clienti torinesi, che hanno dimostrato una grandissima generosità, impegno e sensibilità nei confronti di un tema molto delicato come quello che tocca i genitori e i loro bambini in tutto il percorso di cura e assistenza”, ha aggiunto Stefanoni.

"Ringraziamo di cuore Carrefour per il sostegno che, attraverso questa iniziativa, ha dato alle nostre attività, contribuendo in maniera importante all'acquisto di 63 letti per gli ospiti di Casa Ugi. Un enorme grazie va anche a coloro che hanno partecipato con le loro donazioni, dimostrando una grande generosità", ha detto Massimo Mondini, direttore esecutivo di Ugi.



