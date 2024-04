A Salerano Canavese uno spazio educativo per l'autismo

Nasce uno spazio nella Cascina Praie a Salerano Canavese per aiutare l'integrazione delle persone con disabilità intellettive e autismo attraverso l'agricoltura e la ristorazione. Il progetto "Ristorazione e agricoltura per l'integrazione delle persone disabili" è stato realizzato dalla cooperativa sociale Andirivieni e sostenuto da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Cesvi, attraverso il programma di crowdfunding Formula.

Grazie ai 100.000 euro raccolti, è stato possibile riqualificare gli spazi della Cascina Praie adibiti storicamente a orto e a ristorante, trasformandoli in veri e propri laboratori sociali e lavorativi. Il ristorante, oltre a ospitare attività dedicate alle persone con disabilità, sarà anche luogo di incontro per corsi di educazione alimentare. L'obiettivo è farne un laboratorio dove sperimentare - in collaborazione con aziende del settore - nuovi cibi e nuove alimentazioni dedicate a patologie particolari, come quelle legate alla deglutizione, che richiedono un supporto nutritivo e calorico speciale.

L'orto, invece, sarà uno spazio sia didattico sia produttivo, con una funzione di "sostentamento" del progetto. I prodotti orticoli saranno infatti venduti e utilizzati presso le cucine di Andirivieni Fud, impregnate nel servizio di asili e centri diurni per disabili.

Il progetto a oggi ha coinvolto 32 giovani con disabilità intellettive o autismo in percorsi laboratoriali, 12 ragazzi in tirocini lavorativi, mentre 3 giovani saranno assunti a tempo indeterminato. Il progetto ha inoltre raggiunto indirettamente circa 2.000 persone tra familiari, operatori, potenziali clienti del ristorante e dell'orto, volontari e abitanti di Salerano.

"In Piemonte abbiamo già inaugurato altre 13 iniziative dedicate a giovani, famiglie, anziani, luoghi di aggregazione, progetti di rigenerazione urbana, recupero delle periferie, sostenute da donazioni per oltre 1,5 milioni di euro".ha sottolineato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA