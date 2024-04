A Biella detenuto incendia la cella e picchia gli agenti

Prima ha incendiato la sua cella rendendola inagibile, poi il giorno dopo ha iniziato a prendersela con gli agenti colpendoli con la gamba di un tavolino, ferendo due poliziotti che sono stati ricoverati al pronto soccorso. Protagonista un detenuto della casa circondariale di Biella.

"Come quasi tutti i penitenziari italiani anche Biella soffre di una carenza di organico che non consente agli operatori di lavorare in sicurezza - fa presente il segretario generale dell'Uilpa Marco Missimei -. Ma nonostante tutto il personale continua a lavorare. Finché non sarà chiaro ad ogni livello che la polizia penitenziaria all'interno degli istituti rappresenta lo Stato e che l'unico rimedio alle tante problematiche è l'assunzione di personale, purtroppo la situazione della casa circondariale di Biella, come quella di tutti i penitenziari, non migliorerà»



