Luminare coreano porta orofaringectomia con robot a Verduno

Per rimuovere una neoplasia tonsillare un paziente genovese di 78 anni all'ospedale 'Michele Pietro Ferrero' di Verduno (Cuneo) è stato sottoposto a orofaringectomia robot-assistita. Un intervento poco eseguito in Italia, che è stato condotto dal coreano Yoon Woo Koh, considerato un luminare dell'otorinolaringoiatria, con un'esperienza di circa 3.000 casi.

L'operazione è stata trasmessa in collegamento video durante un workshop di chirurgia robotica alla Fondazione Ferrero di Alba e, al contempo, presso l'Auditorium del nosocomio di Verduno, dove oltre 30 specializzandi hanno potuto assistere alla tecnica del professor Koh e confrontarsi con lui.



