Aggredito un equipaggio della Croce Rossa nell'Alessandrino

Un equipaggio della Croce Rossa di Vignole Borbera, nell'Alessandrino, è stato aggredito ieri pomeriggio da un gruppo di giovani, in località Val Paradiso. Secondo una prima ricostruzione un'ambulanza, con a bordo una dipendente e un volontario della Cri, è intervenuta intorno alle 18 lungo le sponde del torrente Borbera in seguito a una chiamata. Arrivati sul posto i due soccorritori sono scesi dal mezzo, ma alcuni giovani sono sbucati dalla vegetazione e li hanno colpiti con calci e pugni. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e i due aggrediti sono stati portati all'ospedale San Giacomo, a Novi Ligure.

"Con immenso rammarico abbiamo dovuto constatare che anche nei giorni pasquali che dovrebbero essere giornate di serenità ed allegria, gli attacchi di violenza contro persone che dedicano il proprio tempo cercando di alleviare le sofferenze altrui non si fermano", scrivono sui social dalla Croce Rossa di Vignole Borbera.



